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Bahar Aksu’nun Ölümü Tartışılıyor

Olayın Ardından Bahar Aksu’nun Kimliği Gündemde

Acı olay sonrası, “Bahar Aksu kimdir?” sorusu gündeme geliyor. “Bahar Aksu neden öldürüldü?” sorusunun yanıtı, ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin toplumsal bir yarası olduğunu ortaya koyuyor. Bütün bu sorular, Bahar Aksu’nun hayatını kaybettiği trajik olayın detaylarını merak edenler için önemli.

İstanbul’da Çarpıcı Bir Olay

Çirkin olay, İstanbul’un Şişli ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde gerçekleşti. Bahar Aksu, işe gitmek üzere yola çıktığı sırada, eski eşi R.E. ile beraberindeki kişiler tarafından otomobile zorla bindirilmek istendi. Aksu’nun karşı koyması üzerine R.E., silahını çekerek genç kadını ağır yaraladı. Saldırgan R.E. olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Bahar Aksu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası aracı kullanan S.S. ve yanındaki S.Y. ile A.B., polis tarafından Silivri’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli R.E. ise kaçmaya çalışırken trafikte polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

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