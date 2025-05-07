“Bahar Aksu’ya Son Veda…”

BAHAR AKSU’NUN CENAZESİ EDİRNE’DE DEFNEDİLDİ

İstanbul’un Şişli ilçesinde, zorla araca bindirilirken eski eşi tarafından silahla öldürülen Bahar Aksu’nun cenazesi, Edirne’de toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİ VE AİLE YAKINLARI

Bahar Aksu’nun cenazesi, morgdan alınarak Eski Cami’ye getirildi. Burada, Aksu’nun annesi Gülçin Küçüktorun, babası İbrahim Aksu, kardeşi Berin Nur Altınbaş ve aile yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı, öğle vaktinde kılındıktan sonra Yenişehir Mezarlığı’nda defnedildi.