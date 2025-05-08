Bahar Aksu’yu Kaçırmak İsteyenler Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Şişli’de, 34 yaşındaki Bahar Aksu’yu kaçırmaya kalkıştığı esnada hayatını kaybetmesine neden olan eski eşi Rüstem Elibol ve üç suç ortağı tutuklandı. 5 Mayıs Pazartesi günü, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Bahar Aksu, yarı zamanlı çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve yanındakiler tarafından zorla bir araca bindirilmek istendi. Aksu, bu duruma karşı koymaya çalıştı. Ancak Rüstem Elibol tarafından silahla vurulup hayatını kaybetti.

YAKALAMA VE TUTUKLAMA

Aksu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Eski eşi Rüstem Elibol, olayda kullandığı silah ile birlikte Eyüpsultan’da, diğer üç suç ortağı ise Silivri’de yakalandı. Rüstem Elibol ve suç ortakları, sabah saatlerinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nden Çağlayan’a, İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Daha sonra hakimlik, Rüstem Elibol, Aziz Başkan ve Samet Salman’ın tutuklanmasına karar verdi.