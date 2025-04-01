Bahar Dizisi Bu Hafta Yayınlanmayacak mı?

Bahar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı dizi severler için merak edilen bir konu haline geldi. Bahar’ın bu hafta yayınlanmayacağını öğrenen izleyiciler hayal kırıklığı yaşadı. Peki, Bahar neden yok? Bahar yeni bölüm bu hafta yok mu? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

HAZIRLANAN AFİŞİN GÖSTERDİĞİ DÖNÜŞÜM

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı dikkat çekici afiş, dizinin hikayesiyle uyumu sebebiyle övgü aldı. Tıp okuma hayalleriyle dolu olan Bahar, hayatını eşine ve iki çocuğuna adamak zorunda kalır. Ancak yaşadığı ani bir hastalık, onun hayatını yeniden inşa etme kararı almasına yol açar. “Uyanmaya hazır mısın?” sorusunu soran afiş, Bahar’ın yaşadığı dönüşümün ilk ipuçlarını yansıtıyor.

DİZİNİN HİKAYESİ VE KARAKTERLERİ

Bahar (Demet Evgar), ölüm karşısında dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin, özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) farklı bir yüzüyle yüz yüze gelecek. Bahar’ın aniden yaşadığı hastalık, ailedeki tüm dinamikleri değiştirecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), Timur’un rakibi haline gelecek. Bahar’ın yeni bir hayat kurma çabası ise izleyiciye umut verecek trajikomik hikayelerle bezenecek.

BİLDİRİM VE YENİ KADRO İLE İLGİLİ DETAYLAR

Ramazan Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Bahar da bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Show TV’nin yayın akışına göre saat 20.00’de dizinin tekrar bölümü gösterilecek. Yönetmen Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği Bahar dizisinin yeni sezon kadrosuna iki yeni karakter katıldı. Büşra Pekin “Süreyya” karakterini canlandırırken, Elçin Afacan “Eylem” karakteri ile diziye dahil olacak. Bahar dizisinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimler yer alıyor.

KARAKTERLER ARASI KONFLİKTLER

Evren’in evlenme teklifine ‘Evet’ diyen Bahar, bir anda kendisini acil bir vakanın ortasında buluyor. Evren ve Timur’un saatler süren kritik bir operasyon sırasında yaşadığı fikir ayrılığı, Bahar özelinde bir düelloya dönüşüyor ve Bahar evlilik kararını sorgulamaya başlıyor. Bu sırada Timur’un intikam almak için giriştikleri eylem herkesi şok edecek. Bahar, evlenme konusunda kafasında soru işaretleri olduğunu Evren’e anlattığında, yaşamını değiştirebilecek bir fırsata sahip olur. Bahar’ın aldığı sürpriz bir haber ise tüm dengeleri alt üst edecektir.

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal