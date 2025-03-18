Bahar Dizisi Show TV’de Başladı

BAHAR DİZİSİNİN KONUSU VE DÖNÜŞÜMÜ

Senaryosu Ayça Üzüm tarafından kaleme alınan “Bahar”, büyük hayallerle tıp okuyan Bahar’ın (Demet Evgar) hayatının ani bir hastalıkla nasıl değiştiğini ve yeniden şekillendiğini ele alıyor. Bahar, eşine ve iki çocuğuna adadığı yaşamında, gelmekte olan bu beklenmedik durumla yeni bir yolculuğa çıkmak zorunda kalıyor. Afişte yer alan “Uyanmaya hazır mısın?” ifadesi, Bahar’ın yaşayacağı dönüşümün ilk sinyallerini veriyor.

DİZİNİN CHARAKTERLERİ VE DRAMATİK GELİŞMELER

Bahar, ölüm tehlikesiyle karşılaştığında dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin, özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) farklı bir yüzüyle yüzleşiyor. Ani hastalığı, aile içindeki dinamikleri köklü bir şekilde değiştiriyor. Bu aşamada Evren (Buğra Gülsoy), Timur’un rakibi konumuna geliyor. Bahar’ın yeniden hayat kurma çabası, izleyicilere hem umut aşılayacak hem de trajikomik anlar sunacak.

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği Bahar dizisi, yeni sezon kadrosuna Büşra Pekin’in “Süreyya” ve Elçin Afacan’ın “Eylem” karakterleri ile iki yeni ismi dahil etti. Bahar dizisinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

38. BÖLÜMÜN OLAYLARI VE GİTMEYİ BİLİYOR

Bahar’ın 38. bölümünde, Seren’in doğumu esnasında yetkisini aşarak risk alan Bahar’ın eylemi, beklenmedik bir soruşturma ile sonuçlanıyor. Üstelik, şikayet Aziz Uras’tan geldiği için Bahar için durum daha da sıkıntılı hale geliyor. Güvenin sarsılması, onu bilinmez bir yola iterken, alınan karar tüm çevreyi endişelendiriyor. Hastane ise ani işten çıkarmalar ve sert yüzleşmelerle çalkalanıyor, özellikle sevilen bir asistanın kovulmasıyla yeni bir döneme giriliyor. Tüm bu kaosun ortasında, Bahar yeni zorluklarla yüzleşmek için kalbinin sesini dinlemeye karar veriyor.

Bahar dizisini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.