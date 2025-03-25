Bahar Dizisi Show TV’de İzleyiciyle Buluşuyor

DİZİNİN KONUSU VE KARAKTERİLERİ

Senaryosu Ayça Üzüm’ün yazdığı Bahar, tıp eğitimi almış ve hayatını eşine ve çocuklarına adayan Bahar’ın (Demet Evgar) yaşadığı ani bir hastalıkla hayatının değişmesine odaklanıyor. Dizinin çarpıcı afişinde, Mutfakta doktor önlüğüyle gördüğümüz Bahar karakteri dikkat çekiyor. Bu afiş, dizinin hikayesiyle uyumlu bulunarak övgü aldı. “Uyanmaya hazır mısın?” sorusuyla bahsedilen afiş, Bahar’ın yaşayacağı dönüşüm hakkında ilk mesajları veriyor.

AİLE DİNAMİKLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Bahar, ölümle yüz yüze geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin, özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Ani hastalığı ile birlikte ailedeki dinamikler tamamen değişiyor. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), Timur’un her yönüyle rakibi olarak öne çıkıyor. Bahar, hayatını yeniden inşa etmeye karar verirken bu süreç çoğu zaman trajikomik durumlarla dolu olup, izleyicilere umut aşılayacak.

YENİ SEZON KADROSU VE KARAKTERLER

Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt’un olduğu Bahar, yeni sezon kadrosuna iki yeni karakter ekledi. Büşra Pekin, dizide “Süreyya” olarak, Elçin Afacan ise “Eylem” karakteriyle izleyici karşısında olacak. Ayrıca, Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler dizinin kadrosunda bulunuyor.

Tanıtımda Bahar, Evren’e “Ben o kadar savunmasızım ki hep sığınacak bir şeyler aradım kendime ama ben sana sığınmıyorum” sözleriyle kendi ayakları üzerinde daha sağlam duracağının sinyallerini veriyor. Timur’un Bahar ve Evren ilişkisine olan tepkisi ise sürüyor. Aziz Uras ve Seren’in ebeveynlik deneyimindeki zorluklar dikkat çekerken, Bahar’ın Evren’in teklifini kabul etmesi, fakat bu fikri kabullenememesi ikilinin neler yapacağı konusunda merak uyandırıyor. Bahar dizisini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.