Bahar Dizisinde Ak’a Suçlamalar Var

SUÇLAMALARA CEVAP VERİYOR

Bahar dizisinde iki sezondur “Timur Yavuzoğlu” karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak hakkında, fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel’in sosyal medya üzerinden ciddi suçlamalar yönelttiği biliniyor. Bozyel, 16 yaşındayken Ak’ın silah tehdidiyle birlikte olmaya zorladığını iddia etti. İsim vermeden ‘Demet Evgar’la aynı dizide oynayan gri takımlı çocuk’ ifadesiyle işaret ettiği kişinin Ak olduğunu öne sürdü. Ayrıca, olayın ardından uzun bir süre sessiz kalmasının nedenini ise ‘uzaktan akrabalık bağı nedeniyle kan davası korkusu’ olarak açıkladı. Bozyel, paylaşımının sonunda “Sesinizi çıkarın, size sıra gelmesin diye sesini çıkartan insanlara görünür destek olun” çağrısında bulundu.

AÇIKLAMA YAPTI

Bu iddiaların ardında dikkatler Mehmet Yılmaz Ak üzerinde toplandı ve Ak, sessizliğini bozarak bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Suçlamaları kesin bir dille reddeden Ak, ifadelere şu sözlerle yanıt verdi: “Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden, şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunulduğu, bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirterek, bu iftirayı ‘iddia’ adı altında servis ederek kişiliğime, değer yargılarıma ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim.” Saygılarımla, Mehmet Yılmaz Ak.