Bahar Dizisinde Heyecanı Artıran Sahne

YENİ BÖLÜME DAMGA VURAN OLAY

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak ve Sumru Yavrucuk gibi ünlü isimlerin rol aldığı Bahar dizisinde büyük bir heyecan yaşanıyor. Show TV ekranlarında ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde sergilenen bir sahne izleyicileri şaşkına çevirdi. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın yazdığı Bahar dizisindeki senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan da görev alıyor.

HEMEN HEMEN HERKESİ ETKİLEDİ

Dizinin son bölümünde Bahar ile dertleşen Leyla Hala’nın, “Timur’un kendi çocuğu olduğunu” belirtmesi büyük yankı uyandırdı. Bu olay, dizinin tanıtımına damga vururken, izleyicilerde yeni bölüme dair merak ve heyecanı artırıyor. Ardı arkası kesilmeyen olayların yaşandığı tanıtım, Bahar dizisinin gerilim dolu atmosferini gözler önüne seriyor.