Bahar Dizisinin 38. Bölüm Fragmanı Yayında mı?

BİLGİLERİ İÇEREN YENİ GÜNDEMLER

SHOW TV’nin popüler dizisi Bahar, 38. bölüm fragmanı yayımlandıktan sonra sosyal medyada büyük ilgi gördü. İzleyiciler arasında heyecan yaratan dizinin detayları ve fragman bilgileri, araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, Bahar dizisinin 38. bölümünde neler yaşanacak? Bahar 38. bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, merak edilenler…

OLAYLAR KARMADAĞIN OLACAK

Bahar, Leyla’nın sağlık durumunun ciddiyetini öğrendiğinde, içindeki oyunu sürdürmek zorunda kalıyor. Ancak Evren’in beklenmedik hareketi, işleri daha karmaşık bir hale getiriyor. Hastaneye gelen sıra dışı bir vaka, doktorları alışıldık yöntemlerin dışında bir tıbbi sınavla karşı karşıya bırakırken, ekip kendini daha önce deneyimlemedikleri bir gizemin içine atar.

Bu gelişmeler sırasında, Tolga’nın geçmişine dair sırlar tek tek ortaya çıkarken, Çağla en büyük korkusuyla karşı karşıya geliyor. Evlilik oyununda yer alan Rengin’in yaptığı hamle, Timur ve Bahar’ı tamamen hazırlıksız yakalıyor. Diğer yandan, Leyla’nın Bahar’a bıraktığı sır, herkesin hayatında önemli bir değişim yaratacak bir dönüm noktası oluşturacaktır.

BAHAR’IN YENİ BÖLÜMÜ YAYINDA

Bahar 38. bölüm şu an için yayımlanmadı. Bahar dizisinin bölümlerini Show TV platformlarından takip edebilirsiniz.