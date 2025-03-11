Bahar Dizisinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

DİZİNİN TEMASI VE BAHAR’IN DÖNÜŞÜMÜ

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün yazdığı dizi, büyük hayallerle tıp eğitimine başlayan Bahar’ın (Demet Evgar) ani bir hastalıkla değişen yaşamı ve dönüşüm sürecine odaklanıyor. Bahar, hayatını eşine ve iki çocuğuna adadıktan sonra, hastalığı ile birlikte hayatını yeniden inşa etmeye karar veriyor. “Uyanmaya hazır mısın?” sorusuyla dikkat çeken afiş, onun yaşadığı dönüşümün ilk sinyallerini veriyor. Dizi, hepimiz kadar yenik düşen ama daha cesur olan karakterleri bir araya getirerek derin bir hikaye sunuyor.

AİLE DİNAMİKLERİ VE YENİ DÖNEM

Bahar, ölümle yüzleştiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin, özellikle eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle tanışacak. Bahar’ın ani hastalığı, ailede birçok dinamiği değiştirirken, bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy) Timur’un her alanda rakibi konumuna gelecek. Bahar’ın hayatını yeniden yapılandırması, genellikle trajikomik olaylarla izleyiciye umut aşılayacak bir yolculuk oluyor.

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği Bahar dizisinin yeni sezonuna iki yeni isim katıldı. Büşra Pekin, dizide “Süreyya” karakterine hayat verirken, Elçin Afacan ise “Eylem” karakteriyle diziye dahil oluyor. Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi oldukça başarılı oyuncular yer alıyor.

Tüm hastanenin toplandığı kurulda Tuğra’nın yaptığı açıklamalar büyük bir şok yaratıyor. Hastaneden ayrılacak isimlerin kimler olacağı ise büyük bir merak konusu. Herkesin farklı şekillerde Aziz Uras’a tepki gösterdiği tanıtımda, Timur ve Rengin cephesi arasında çatışmalar yaşanıyor. Bahar’ın sessizce uzaklaşması, özellikle Evren’i paniğe sevk ederken, Bahar’ın yaşadığı kaza tanıtıma damgasını vuruyor. Bahar dizisini Show TV platformlarından izlemek mümkün.

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal