Bahar Feyzan Hayatına Geniş Bir Yelpazede Devam Ediyor

Bahar Feyzan’ın Kariyerinde Geniş Bir Yelpaze

Bahar Feyzan, hem televizyon hem de dijital platformlarda aktif olarak çalışmalarını sürdüren bir haber sunucusu, yazar ve program yapımcısıdır. Yazarlık kariyerinden sosyal medyada bilgi temelli içerik üretimine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Özellikle, izleyicilerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarıyor.

Eğitim Geçmişi ve İlk Adımlar

8 Temmuz 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Feyzan, lise eğitimini Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi’nde İngilizce Makine Teknik üzerine tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Eğitim hayatına New York Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans yaparak devam etmiştir. Profesyonel kariyerine 1998-2001 yılları arasında Tilmo Faktoring ve İlke Faktoring şirketlerinde müşteri temsilcisi olarak başlamıştır.

Medya Hayatına Girişi ve Önemli Görevleri

Bahar Feyzan, medya sektöründeki ilk adımını CNBC-e kanalında muhabir olarak atmıştır. Daha sonra, Habertürk ve NTV gibi önemli medya kuruluşlarında görev almıştır. Özellikle NTV’nin New York temsilciliğini yaparak uluslararası deneyim kazanmıştır. 2006 yılında Star TV’de Ana Haber Bülteni’ni sunmaya başlayarak kariyerinde önemli bir adım atmıştır. Ardından Kanal 24’te “Moderatör Akşamüstü” ve “Tatlı Sert” programlarını, TRT Türk’te “Küresel Nabız” programını ve TV8’de “50 Dakika” ile “Yaz Günlüğü” programlarını sunarak izleyicilerle buluşmuştur.