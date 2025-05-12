Bahar Gelişiyle Bekiran Şelalesi Göz Dolduruyor

BEKİRAN ŞELALESİ’NİN DOĞAL GÜZELLİĞİ

Ağrı ilinin beklenmedik güzelliklerinden biri olan Bekiran Şelalesi, baharın gelişiyle birlikte doğaseverlerin yoğun ilgisini çekmeye başladı. Ziyaretçiler burada doğal ortamda zaman geçirip büyüleyici manzaraların keyfini çıkarıyor.

HUZUR VEREN BİR KAÇIŞ NOKTASI

Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde yer alan Bekiran Şelalesi, kar sularının beslediği ve görselliği ile göz dolduran bir doğa harikası. Baharın coşkusuyla birlikte ziyaretçilerine hem huzur hem de görsel bir şölen sunuyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen doğaseverler, hafta sonu bu güzel noktayı tercih etti. Eşsiz manzara eşliğinde piknik yapan doğaseverler, serin suların aktığı şelalede fotoğraflar çekerek anılarını ölümsüzleştirdi.

UNUTULMAZ HATIRALAR VE DAVETLER

Fotoğraf tutkunları da, şelalenin çevresinde objektiflerine yansıyan karelerle unutulmaz anılar biriktirdi. Doğaseverlerden Hacer Işık, “Ağrı merkezde geçen çok çetin kıştan sonra çok şükür baharımız geldi. Biz de doğa severler olarak hep beraber Ceylanlı köyüne bağlı olan Bekiran Şelalesi’ndeyiz. Hep beraber gezdik, baharın tadını çıkardık. Bu şelale kar ve yağmur sularından beslenen harika bir şelalemizdir. Hepinizi bekleriz,” diyerek bölgeyi ziyaret etmeleri için doğaseverlere bir davette bulundu.