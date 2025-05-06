Bahar, Hastalıkla Değişim Sürecini Yaşayacak

DİZİ HAKKINDAKİ DETAYLAR

Senaryosu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı “Bahar”, büyük hayallerle tıp okuyan ve hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın (Demet Evgar) ani hastalığıyla değişen yaşamına ve dönüşümüne odaklanıyor. Dizi, Show TV’de izleyiciyle buluşuyor. Bahar 45. bölüm tek parça izle!

Mutfakta doktor önlüğüyle gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afiş, dizinin hikayesindeki uyumu övgü topluyor. Hayaller peşinde koşan Bahar, yaşadığı anlık bir hastalıkla yeni bir yaşam inşa etmeye karar veriyor. Afişteki “Uyanmaya hazır mısın?” sorusu, Bahar’ın yaşayacağı dönüşüm hakkında ilk ipuçlarını veriyor. Dizi, “hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur” karakterleri bir araya getiriyor.

Bahar (Demet Evgar), ölümle burun buruna geldiğinde dışarıdan “kusursuz” görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) farklı bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın hastalığı, ailedeki bütün dinamikleri altüst edecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her açıdan Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın yeni yaşamı, izleyiciye umut aşılayan trajikomik hikayelerle dolu. Evren’in Amerika’ya gidişinin üzerinden zaman geçtikten sonra, Bahar işine yoğunlaşarak onu unutmaya çalışıyor. Ancak beklenmedik bir şekilde Evren, birkaç ameliyat için Peran’a geri dönüyor.

Aylar sonra hastanede yeniden karşı karşıya gelen Bahar ve Evren’in bir araya gelme ihtimali var mı? Bu sırada Çağla, Bahar’a doğum günü için sürpriz bir parti düzenliyor. Ancak bu partinin gerçek sürprizi, Bahar’ın hayatını alt üst edecek.

Tanıtımda Bahar, Timur, Çağla ve Tolga’nın nezarethaneye düşmesi, doğum günü partisinin ardından olayların karışacağının ipuçlarını veriyor. Bahar’ın asansörde bir hastayı ameliyat etmek zorunda kalması, hastanede işleri yoluna koyma çabalarının pek de yolunda gitmediğini gösteriyor. “Bahar, hem özel hayatında hem de hastanede ters giden şeyleri düzeltebilecek mi?” sorusu merak uyandırıyor. Bahar dizisini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.