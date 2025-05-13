Bahar’ın Ani Hastalığı Her Şeyi Değiştiriyor

DİZİ HAKKINDAKİ YENİ DETAYLAR

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı “Bahar”, büyük hayalleriyle tıp eğitimi alan Bahar’ın (Demet Evgar) hayatının dönüm noktalarına odaklanıyor. Eşine ve iki çocuğuna adadığı hayatı, ani bir hastalıkla bambaşka bir yola girecek.

HİKAYENİN TEMASI

Mutfakta doktor önlüğüyle karşımıza çıkan Bahar’ın yer aldığı dikkat çekici afiş, dizinin anlatımıyla uyumu nedeniyle büyük beğeni topladı. “Uyanmaya hazır mısın?” sorusu, Bahar’ın geçireceği dönüşüm için ilk ipuçlarını veriyor. Dizi, herkes kadar yenilmiş ama onlardan daha cesur karakterlerin birleştiği bir hikaye sunuyor. Bahar, ölümle yüzleşeceği anlarda, dışarıdan mükemmel görünen ailesinin, özellikle eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) farklı yönlerini keşfedecek. Ani hastalığıyla ailenin dinamikleri köklü bir değişime uğrayacak ve bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), Timur’un her yönüyle rakibi haline gelecek. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etme serüveni ise trajikomik olaylarla dolu bir umut hikayesini beraberinde getiriyor.

KADRODAKİ YENİ İSİMLER

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği Bahar dizisinin yeni sezonuna iki yeni karakter katıldı. Büşra Pekin, “Süreyya” rolü ile diziye dahil olurken, Elçin Afacan da “Eylem” karakteriyle seyircinin karşısında olacak. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi birçok başarılı isim dizinin kadrosunda yer alıyor.

46. BÖLÜM FRAGMANI

“Bahar” dizisinin 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Umay’ın kaybolması, Bahar ve ailesinde büyük bir panik yaratırken, Bahar’ın Aziz Uras ile yaşadığı dertleşme, yeni bölümde duygusal anlar yaşanacağını gösteriyor. Umay’ın en son Parla’yı takip ettiği bilgisi, tüm dikkatleri Parla’nın üzerine çekiyor. Bahar’ın aldığı haberi duyması ve eve dönerken polis arabasını görmesi onun için çarpıcı bir anda oluyor. Umay’a neler olduğu ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bahar bölümlerini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç Çam (Çağla)

• Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal