Bahar’ın Değişen Hayatı Show TV’de

BAHAR’IN HAYATI DEĞİŞİYOR

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün yazdığı, büyük hayallerle tıp okuyan ve sonrasında hayatını ailesine adayan Bahar karakterinin (Demet Evgar) hikayesini merkezine alan “Bahar”, Show TV’de yayınlanıyor. Dizisi, Bahar’ın hayatının ani bir hastalıkla değişmesi ve bu süreçte yaşadığı dönüşüm üzerine yoğunlaşıyor. Mutfakta doktor önlüğüyle görülen Bahar’ın yer aldığı etkileyici afiş ise dizinin hikayesiyle uyumlu olması bakımından izleyicilerden övgü aldı. Bahar, “Uyanmaya hazır mısın?” sorusuyla dönüşüm sinyalleri veriyor.

AİLE DEĞİŞİYOR

Bahar (Demet Evgar), ölümle yüzleştiğinde dışarıdan “kusursuz” görünen ailesinin, özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) bambaşka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın hastalığı, ailenin tüm dinamiklerini sarstıktan sonra, Evren (Buğra Gülsoy) Timur’un rakibi haline geliyor. Bahar, yaşamını yeniden inşa etmeye karar verdiğinde çoğu zaman trajikomik olaylara tanık olacak ve izleyicilere umut verecek hikayeler sunacak.

KADROYA YENİ İSİMLER EKLENİYOR

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği Bahar dizisinin yeni sezon kadrosuna Büşra Pekin “Süreyya”, Elçin Afacan ise “Eylem” karakteriyle katılıyor. Ayrıca, dizide Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi etkileyici isimler yer almakta.

DİZİDE GİZEM ARTIYOR

Dizinin hastane sahnelerinde, Tuğra’nın açıklamaları şok etkisi yaratıyor ve hastaneden kimin ayrılacağı belirsizliğini koruyor. Aziz Uras’a herkesin tepkisi dikkat çekerken, Timur ve Rengin arasında da gerginlik yaşanıyor. Bahar’ın tüm bu olayları sindirmek için kimseye haber vermeden gitmesi, özellikle Evren’i paniğe sevk ediyor. Bahar’ın başına gelen kaza tanıtıma damgasını vuruyor. Bahar dizisini Show TV izleme platformlarından takip edebilirsiniz.

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç Çam (Çağla)

• Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal