Bahar Müjdecisi Nevruz Düzce’de Kutlandı

NEVRUZ BAYRAMI KUTLAMALARI

Baharı, bolluğu ve bereketi müjdeleyen, kardeşliğin simgesi olan Nevruz Bayramı, Düzce Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapılan programa Vali Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Düzce Üniversitesi akademik birim yöneticileri, öğrenci toplulukları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Nevruz ateşinin yakılmasıyla başlayan programda demir dövme etkinliği gerçekleştirildi. Vali Aslan ve Rektör Sözbir, geleneksel kıyafetler giyerek ok atışı yaptı. Ayrıca mehter takımı da izleyicilere tarihi bir atmosfer sundu.

VALİ ASLAN’IN AÇIKLAMALARI

Programda bir konuşma yapan Vali Aslan, 21 Mart tarihinin geleneksel takvimlerde yeni yılın başlangıcı olarak adlandırıldığını belirtti. Asya toplumlarının bu tarihi çok farklı anlamlarla yüklediğini ifade etti. Türk milletinin tarihinde Ergenekon’dan çıkış olarak adlandırılan Nevruz’un, yeni umutlar ve yeni hedefler getirdiğini vurgulayan Aslan, Nevruz Bayramı’nın farklı güzellikler sunmasını diledi ve öğrencilerin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Konuşmaların ardından katılımcılar stantları ziyaret etti.