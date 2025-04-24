Bahar Pirinci, Hamile Kadınlarla İlgileniyor

HAMİLE KADINLARIN SAĞLIĞINA ÖNEM VERİYOR

Muş’un Malazgirt ilçesinde görevli ebe Bahar Pirinci, sorumluluk bölgesindeki 7 köy ve 1 mahalleyi sürekli ziyaret ederek hamile kadınların kontrollerini yapıyor, çocukların gelişim süreçlerini takip ediyor. Malazgirt Aile Sağlığı Merkezi’nde 7 yıldır çalışan Pirinci, kurumda yaptığı işin yanı sıra mahalle ve köylerde hamile ve yeni doğum yapmış kadınlarla bebeklerin durumuna yakından ilgi gösteriyor. Haftanın belirli günlerinde merkezdeki doktorla birlikte kilometrelerce yol kat ederek sorumluluk bölgesindeki yerleri ziyaret eden Pirinci, hamile kadınlara bu süreçte dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgiler sunuyor.

KÖYLERDE HİZMET VERİYOR

Yeni doğan bebeklerin gelişimini kontrol eden, çocukların aşı takibini yapan Pirinci, güleryüzü ve samimiyetiyle yöre halkının sevgisini kazanıyor. İlçeye 32 kilometre mesafedeki Aşağıkıcık köyüne giden Pirinci, burada kadınları gebelik süreçleri hakkında bilgilendiriyor, çocukların kilo ve boy ölçümlerini gerçekleştiriyor. Pirinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk görev yeri olan Malazgirt Aile Sağlığı Merkezi’nde sağlıklı bir toplum için elinden geleni yaptığını ifade etti. “Haftanın belli günleri doktor ile mobil sağlık hizmetine çıkıyoruz. 7 köyde anne ve bebek sağlığı başta olmak üzere birçok konuda halkımıza destek oluyoruz” sözleriyle hizmetlerinin kapsamını anlatan Pirinci, zorlu hava şartlarına rağmen ulaşım sağlamak için çaba harcadıklarını belirtiyor.

İNSANLARLA BİR BÜTÜN HALİNDE

Köylere çıkarken rutin işlemlerin yanı sıra pansuman, enjeksiyon ve tansiyon ölçümü gibi hizmetleri yerinde sunduklarını açıklayan Pirinci, “İnsanlarla bire bir temas halindeyiz. Onların hayatına dokunuyoruz” diyor. Anne adaylarının endişelerini hafifletmek ve bebeklerin gelişim süreçlerini gözlemlemekten duyduğu mutluluğu dile getiriyor.

İKİ TARAFLI GÜVEN BAĞI

Bahar Pirinci’yi tanıyan köydeki kadınlardan Berfin Kaya, Bahar ebe ile 3 yıldır tanıştığını ve çok büyük destek aldığını ifade ediyor. Verilen sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını belirten Kaya, “Bahar ebeye çok minnettarız. Çocuğumuz rahatsızlandığında her zaman yanımızda. Telefonumuzu açıyor. Allah ondan razı olsun. Sağlık ocağı ayağımıza kadar geliyor” diyerek, Bahar Pirinci’nin köydeki önemli rolünü vurguluyor.