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“Bahar Şahin: Karakter Tercih Ediyorum”

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BAHAR ŞAHİN’İN YENİ PROJELERİ

Rol aldığı “O Hayat Benim” ve “Zalim İstanbul” dizileri ile tanınan Bahar Şahin, Mag dergisinin kasım sayısında kapak oldu. Genç oyuncu, dergiye açıkladığı röportajda merak edilenleri dile getirirken, gelecekteki projeleri hakkında konuştu.

KARAKTER ÖNCELİKLİ SEÇİM

Dergide yer alan “Gönlünüzden geçen bir film, dizi türü var mı?” sorusuna yanıt veren Bahar Şahin, “Gelecek projelerim için tercihimi her zaman yaptığım gibi, tür değil de karakterden yana kullanacağım. Okuduğum karakter beni heyecanlandırıyor, oyunculuğa olan tutkumu artırıyorsa peşinden giderim” şeklinde ifade etti.

İSPANYA’DA YER ALMAK

Bahar Şahin, hayalinin İspanya’da yer almak olduğuna da vurgu yaparak, bu konuda isteklerini dinleyicileri ile paylaştı. Genç yetenek, farklı kültürde projelerde yer almak için fırsatların kapısını aralamanın önemine dikkat çekti.

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