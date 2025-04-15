Bahar, Show TV’de Ekrana Geliyor

DİZİ HİKAYESİ VE KARAKTER DÖNÜŞÜMÜ

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün yazdığı ve büyük hayallerle tıp okurken, hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın (Demet Evgar) karşılaştığı ani hastalıkla değişen yaşamına odaklanan “Bahar”, Show TV’de izleyiciyle buluşuyor. Bahar’ın tek parça izlenebileceği 42. bölüm, mutfakta doktor önlüğüyle yer aldığı çarpıcı afişle de dikkat çekiyor. Bu afiş, dizinin hikayesiyle uyumlu yorumlar alıyor. Bahar, yaşadığı ani hastalık sonrası hayatını yeniden inşa etme kararı alıyor. “Uyanmaya hazır mısın?” sorusuyla merak uyandıran afiş, Bahar’ın dönüşüm sürecinin ilk izlerini veriyor.

AİLE İLİŞKİLERİ VE DİNAMİKLERİN DEĞİŞİMİ

Dizide Bahar, ölümle burun buruna geldiğinde, ilk bakışta “kusursuz” görünen eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle tanışacak. Bahar’ın ani hastalığı, aile içindeki tüm dinamikleri etkileyecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), Timur’un rakibi haline gelecek. Bahar’ın hayatını yenileyen bu dönüşüm, izleyiciye çoğu zaman trajikomik hikayelerle umut verecek.

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği Bahar dizisinin yeni sezonuna iki yeni karakter dahil oldu. Büşra Pekin, dizide “Süreyya”yı canlandırırken, Elçin Afacan ise “Eylem” karakteriyle ekranlara geliyor. Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi yetenekli isimler yer alıyor.

DRAMATİK ANLAR VE TANSİYON

Bahar ile Evren arasında gergin bir atmosfer oluşurken, Rengin’in (Ecem Özkaya) yeni başhekim olması da dikkat çekiyor. Bahar ve Çağla, Rengin’i Tuğra’ya (Ege Erkal) karşı uyarmaya çalışırken, Rengin’in bu uyarılara kulak asmaması, ona saldırı yapılmasına sebep oluyor. Bahar’ın gördüğü manzara karşısındaki tepkisi “Eyvah” olarak nitelendiriliyor ve bu durum, izleyiciler açısından büyük merak konusu oluşturuyor.

İZLEME PLATFORMU

Bahar dizisinin bölümleri, Show TV platformlarından izlenebilir.