Bahar, Show TV’de yayında. İzle, dönüşüm başlıyor!

BAHAR DİZİSİ VE ÖNE ÇIKAN HİKAYESİ

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı “Bahar”, büyük hayallerle tıp okuyan Bahar’ın (Demet Evgar) hayatının eşine ve iki çocuğuna adanmasının ardından yaşadığı ani bir hastalıkla nasıl değiştiğine dair bir yolculuğu gözler önüne seriyor. Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, Bahar karakterine ilişkin çarpıcı afişiyle de dikkat çekiyor. Afişte yer alan “Uyanmaya hazır mısın?” sorusu, Bahar’ın yaşayacağı dönüşümün sinyallerini veriyor.

DİZİNİN TEMASI VE KARAKTERLERİ

Hikaye, dışarıdan “kusursuz” görünen Bahar’ın ölümle yüz yüze geldiğinde eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşmasını merkezine alıyor. Bahar’ın ani hastalığı, ailedeki tüm dinamikleri alt üst ederken, Evren (Buğra Gülsoy) her anlamda Timur’un rakibi haline geliyor. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etme çabası ise trajikomik bir dille izleyiciye umut aşılıyor.

YENİ SEZON KADROSU VE GELİŞMELER

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Bahar dizisine yeni sezonda iki yeni isim katıldı. Büşra Pekin, “Süreyya” karakterini canlandırırken, Elçin Afacan “Eylem” rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Uzun bir kadro sıralaması da, Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi başarılı isimleri içeriyor. Bahar ve Evren ikilisi arasındaki gerilim sürerken, Rengin’in yeni başhekim olması dikkat çekiyor. Bahar ve Çağla, Rengin’i Tuğra’ya karşı uyarmaya çalışırken Rengin’in Tuğra’nın saldırısına uğraması ise büyük bir merak oluşturuyor. Bahar’ın “Eyvah” tepkisi izleyicilerde soru işaretleri yaratıyor. Bahar dizisini Show TV ekranlarından izlemek mümkün.