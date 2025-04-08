Bahar, Show TV’ye Dönüşüm Yaşıyor

HAYATIN DEĞİŞİMİNE ODAKLANAN DİZİ

Senaryosu Ayça Üzüm’ün yazdığı “Bahar”, büyük hayallerle tıp okuyan ve hayatını eşine ve iki çocuğuna adamış Bahar’ın (Demet Evgar) ani bir hastalık sonrası değişen yaşamına ve dönüşümüne odaklanıyor. Dizi, Show TV’de izleyicilerle buluşmakta. Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afiş, mutfakta doktor önlüğü içinde görülüyor ve bu durum dizinin hikayesiyle uyumlu olduğu için izleyicilerden övgü alıyor. Bahar, yaşadığı ani hastalıkla birlikte hayatını yeniden inşa etmeye karar verirken “Uyanmaya hazır mısın?” sorusuyla dikkat çekiyor.

AİLE DİNAMİKLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Hikaye, Bahar’ın (Demet Evgar) ölümle yüzleştiği anlarda, dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşmasını ele alıyor. Bahar’ın hastalığı, ailedeki tüm dinamikleri değiştirecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), Timur’un her anlamda rakibi olacak. Bahar’ın yaşamını yeniden inşa etme çabası, çoğu zaman trajikomik anlatımlarla izleyiciye umut aşılayacak. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği bu dizide sezon boyunca iki yeni karakter de ekleniyor. Büşra Pekin, “Süreyya” karakterini canlandırırken, Elçin Afacan “Eylem” karakteriyle hikayeye dahil olacak.

YENİ BÖLÜMDEKİ GÜZEL ANLAR

Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi usta isimler yer alıyor. İlgili aşamalarda Gülçiçek’in (Füsun Demirel) öğütleriyle hayatının ikinci yarısında suya atlamaya hazırlanan Bahar, Evren ile evlilik hazırlıklarına başladı. Yeni bölümlerdeki isteme töreninde Evren’in acı kahve içmesi, izleyicilere kahkaha dolu anların müjdesini veriyor.

Nikah günü, Timur’un Bahar’la karşılaşması izleyicilerin dikkatini çekerken, nikah masasında yaşanacak olaylar ise büyük merak uyandırıyor. Bahar dizisini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.