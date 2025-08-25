Bahattin Karakoç, Erzurum’da toprağa verildi

BAHATTİN KARAKOÇ’UN VEFATI VE CENAZE TÖRENİ

TRT Erzurum Radyosu’nun emekli sanatçısı Bahattin Karakoç, Narmanlı Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Türk Halk Müziği’nin unutulmaz sesi olan 74 yaşındaki Karakoç, Erzurum’da hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının ölümü, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı.

ERZURUM’DA DOĞDU, ANKARA’DA YETİŞTİ

Büyükdere köyünde 1951 yılında dünyaya gelen Bahattin Karakoç, çocukluk döneminde yoksulluk ve zorluklarla mücadele etti. Ağabeyinin yanına Ankara’ya gitmesi, onun hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. 1965’ten itibaren amatör olarak sahne almaya başlayan sanatçı, güçlü sesiyle kısa sürede dikkat çekti. Başkent gazinolarında sahne alan Karakoç, dönemin önemli isimleriyle aynı sahneyi paylaştı ve Türkiye’nin birçok yerinde verdiği konserlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

TRT’DE GÖREVİ VE KAZANDIĞI UNVANLAR

1976 yılında Ankara Radyosu’nda “bölge sanatçısı” unvanını kazanan Karakoç, 1982’de TRT Erzurum Radyosu’nda görev almaya başladı. Türk Halk Müziği repertuvarına hakimiyeti ve yerel tavırlara olan bağlılığı sayesinde “ayaklı kütüphane” olarak anıldı. TRT’de toplam 33 yıl boyunca görev yaptıktan sonra 2016 yılında emekli oldu. Karakoç, özellikle uzun havalardaki ustalığıyla tanındı ve çeşitli yöresel türküleri özgün tarzda icra etti.

UNUTULMAZ ESERLERİ VE KİŞİLİĞİ

Sanat hayatı boyunca yüzlerce türküyü seslendiren Karakoç, aynı zamanda şiirler de yazdı. “Ana”, “Sevda Gelin” ve “Bitmez Gecelerim” gibi eserleri onun duygusal dünyasını yansıttı. Mütevazı kişiliği, efendiliği ve halkla iç içe duruşuyla tanınan Karakoç, hem sesi hem de insanlığıyla sevenlerinin kalbinde yer edindi.

Cenaze töreninde aile, dost ve sevenleri bir araya geldi. Öğle namazından sonra Narmanlı Cami’de kılınan cenaze namazının ardından, dualar eşliğinde Asri Mezarlık’a defnedildi. Sanat camiasından dostları ve mesai arkadaşları, “Türk Halk Müziği büyük bir çınarını kaybetti” sözleriyle üzüntülerini dile getirdi. Beş çocuk babası Bahattin Karakoç’un adı, derin sesiyle yorumladığı türkülerde ve yetiştirdiği kuşaklarda yaşamaya devam edecek.