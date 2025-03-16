Bahattin Sofuoğlu İlk Puanını Aldı

DÜNYA SUPERBIKE ŞAMPİYONASI’NDA HEDEFE ULAŞTI

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda Phillip Island’daki yarışından ilk puanını almayı başardı. Sofuoğlu, “İlk yarıştaki hedefimiz puandı. Yaşadığım sakatlık sebebi ile çok risk almadım. Sadece puan almaya çalıştım ve puanımızı aldık hamdolsun” diyerek yarıştaki performansını değerlendirdi. Supersport 300 ve Supersport Dünya Şampiyonası’nda edindiği tecrübelerden sonra bu yıl Dünya Superbike Şampiyonası’na katılan milli motosikletçi, Phillip Island’daki yarışta belirlediği hedefe ulaşmayı başardı.

SİSİSİ İLE İDEAL HAZIRLIK

Bahattin Sofuoğlu, yeni yarışacağı pistte daha önceki zamanlarda yaşadığı kaza nedeniyle daha temkinli davrandığını belirtti. Sakatlık geçirmesine rağmen testlerdeki çalışmalarının olumlu geçtiğini söyleyen Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışlarına hazırlanıyor. Ayrıca, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki pistte antrenman yapıyor.

ANTRENLARINI SÜRDÜRÜYOR

Yarış hazırlıklarına ara vermeden devam ettiğini ifade eden Bahattin Sofuoğlu, “Bir sakatlık yaşamıştım. Kış sonunda testlerim yapıldı. İlk defa burada açıklıyorum, testlerde de bir sakatlık oldu. Sonrasında iki hafta yarış vardı, o müddette hemen toparlanma sürecine girdik. İlk yarıştaki hedefimiz puandı ve daha iyisini kesinlikle yapmak istiyordum fakat yaşadığım sakatlık sebebi ile çok risk almadım. Sadece puan almaya çalıştım ve puanımızı aldık hamdolsun, ilk yarışımızdan memnun döndük” dedi. Sofuoğlu, Ramazan ayı boyunca oruç tutarak iftar öncesi ve sonrasında antrenman yapmaya devam ediyor.

KAÇINILMASI GEREKEN RİSKLER

Yarışların kendisi için zor geçeceğini ifade eden Sofuoğlu, “Daha önce kaza geçirdiğim pistte tekrar yarışacağım. Bu yüzden burada da çok risk almayı düşünmüyorum. İnşallah bu sefer her şey çok daha güzel olur” şeklinde açıklamalarda bulundu. Sakatlık geçmişini aklında tutarak temkinli bir şekilde yarışa hazırlığını sürdüreceğini vurguladı.