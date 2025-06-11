Bahçe’de Yanan Otomobil Hasar Gördü

OTOMOBİL YANGINI BAHÇE İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil yangın çıkardı ve hasara uğradı. Olay, Bahçe ilçesine bağlı İslam Mahallesi’nde gerçekleşti.

YANGIN MOTOR KISMINDA PATLAK VERDİ

İddiaya göre, Tofaş marka otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, hızlı bir şekilde aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım talep etti.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDEYDİ

İhbarın ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle otomobilde önemli maddi hasar oluştu.