Bahçe Mobilyalarıyla Global Pazara Açıldı

İSTANBUL’DAN SAKARYA’YA YOLA ÇIKAN GİRİŞİMCİ

İstanbul’da altı yıl modellist olarak görev yaptıktan sonra Sakarya’ya yerleşen Hanife Kübra Birinci, eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını devlet desteğiyle yeniden yapılandırarak bahçe mobilyası üretimine başladığını duyuruyor. Adapazarı ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Birinci, üç çocuk annesi ve 2013 yılında evlenerek Sakarya’ya gelmiş. Koronavirüs salgınının insanların doğaya olan ilgisini artırdığı bir dönemde bahçe mobilyaları sektörüne girmeye karar vermiş. Eşinin 2011 yılında kurduğu otomotiv yan sanayi fabrikasını Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) aldığı destek ile dönüştürerek bahçe mobilyaları üretmeye başlamış.

KOSGEB DESTEĞİYLE ÜRETİME HIZ KAZANDIRDI

Girişimci Hanife Kübra Birinci, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği bilgide Türkiye genelinde bayiliklerinin bulunduğunu vurguluyor. Salgın dönemini avantaja çevirdiğini belirten Birinci, “Daha önce tekstil sektöründe modelist olarak çalışıyordum. Altı yıl boyunca insanları giydirdim, bahçe mobilyaları sektörüne girdikten sonra koltukları giydirmeye devam ediyorum. KOSGEB’den aldığımız destekle büküm makinelerimizi aldık. KOSGEB desteğiyle üretimimize hız kattık. Kaynaklı imalat, eşim zaten yapıyordu. Sonrasında tekstil kısmıyla öncelikle minderleri yapmaya başladık. Daha sonra rattan el örgüsü kısmına da başladık.” şeklinde ifade ediyor. Birinci, ürettikleri bahçe mobilyalarının, salıncak ve koltuk takımları gibi çeşitlerden oluştuğunu belirterek, “Tamamen kendi üretimimiz olarak ürünleri çıkarıyoruz.” diyor.

KADIN İSTİHDAMINA VERİLEN ÖNEM

Kadın istihdamına büyük önem verdiklerini aktaran Birinci, fabrikada çalışanların yanında bazı kadınların da üretim sürecine evden destek sağladığını ekliyor. Eşi Ahmet Fatih Birinci, tasarımlarda özgün modeller geliştirdiklerini dile getirerek, “Eşimle ürünlerimizi geliştirip üretiyoruz. İskelet üretimini erkek personelle yapıyoruz. Eşimle sadece kadınların olduğu ekibimiz var, onlarla tekstil ve örgü işlerini yapıyoruz.” şeklinde açıklamalarını sürdürüyor. Birinci, faaliyetlerini genişleterek dünya pazarına açılma hedefinde olduklarını belirtiyor.