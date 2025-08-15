Bahçe Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ YERİ VE NEDENİ

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, Bahçe ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki Kızlaç Tüneli civarında patlak verdi. Çıkan yangın kısa sürede ormanlık alanı etkisi altına aldı.

MÜDAHALE SÜRECİ

Alevlerin fark edilmesi ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin zamanında gerçekleştirdiği müdahale sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Yangının muhtemelen elektrik tellerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.