Bahçede Çalışırken Fenalaşan Adam Öldü

OLAYIN GÖRÜLDÜĞÜ YER VE ZAMAN

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, bahçede çalışmakta olan 61 yaşındaki bir adam, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Olay, öğle saatlerinde Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Edinilen bilgilere göre, Süleyman Daldal (61), başkasına ait bir bahçede çalışırken birden yere düştü. Olayı fark eden diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine hemen bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde, Daldal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ ÜZERİNE YAPILAN İNCELEMELER

Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre, Daldal’ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildiriliyor. Daldal’ın cenazesi, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna kaldırıldı.