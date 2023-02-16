Bahçeli: 0-5 yaş grubu yavrulara destek olmaya hazırım

Millietçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremzedelere yapılacak yardıma ilişkin açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Türkiye Tek Yürek’ ortak yayınında depremzedeler için toplanan bağışlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bağış yapanlara teşekkür eden MHP lideri Bahçeli “0-5 yaş gurubundaki yavrularımızın beslenme ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında iş ve yuva sahibi olmalarına kadar maddi ve manevi desteği sağlamaya kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası açılan yaraları sarmak için dün akşam “Türkiye Tek Yürek” ortak yayınında AFAD ve Kızılay’a bağışlanmak için yardım toplandı. Ünlü oyuncu ve sanatçılar da gelen bağışlar için telefonlara baktı. Canlı yayının sonunda bağış miktarı 115 milyar 146 milyon TL’yi geçerken, 9 milyondan fazla da SMS gönderildi.

85 milyonun tek yürek olduğu kampanya sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den bir açıklama geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada “Yardımlarını esirgemeyen hayırsever insanlarımıza, televizyon yapımcılarına, telefon başında her arayana sabırla cevap veren sanatçılarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.” ifadelerine yer verdi.

MHP lideri Bahçeli’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

“Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak, enkazı kaldırmak, sosyal ve toplumsal hasarı onarmak için devlet ve millet el ele vermiş, muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilemiştir. Çok şükür ahlaki, insani, vicdani kenetlenme hayranlık uyandırmaktadır.

Dün akşam yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda canlı olarak “Türkiye Tek Yürek” adıyla yayımlanan ortak kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin TL nakdi yardım toplanmış ve 9 milyon 10 bin adet de SMS bağışı yapılmıştır.