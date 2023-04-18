Bahçeli: 14 Mayıs’ta hesaplaşacağız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacaklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuştu.

Konuşmasında Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan Bahçeli, “Allah muhafaza, iktidar olduklarından 3 ay sonra Avrupa ülkelerine vizesiz gidileceğini ileri sürerek diplomasi ve hukuk bilmez bir hayalperest olduğunu belgeleyen bir kişiden Cumhura baş olmaz, olmamalıdır, inşallah da olmayacaktır” dedi.

“Türkiye’yi satanlarla, Türkiye’yi büyütenler 14 Mayıs’ta sandıkta hesaplaşacaktır” diyen Bahçeli şöyle devam etti:

Bu hesaplaşma, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünü taçlandırmayı, yeni yüzyılın çatısını şevkle örmeyi şeref sayan cumhurun aziz varlığıyla, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü imha etmenin peşine düşenlerin arasında sahnelenecektir. Bu hesap imanla ihanetin arasında görülecektir. Bu hesap şehit ile caninin arasında geçecektir.

“Başka coğrafyalarda neredeyse Komünist kalmamışken…”

Konuşmasında Emek ve Özgürlük İttifakı ile ilgili de konuşan Bahçeli şöyle devam etti:

Emek ve Özgürlük İttifakı çatısında toplanan Yeşil Sol Parti’nin, Türkiye İşçi Partisi’nin, Emek Partisi’nin, Halkın Kurtuluş Partisi’nin, Toplumsal Özgürlük Partisi’nin, Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun; Sosyalist Güç Birliği İttifakı’nda birleşen Türkiye Komünist Partisi’nin, Türkiye Komünist Hareketi’nin ve Sol Parti’nin, bunların yanında ve yöresinde, önünde ve ardında konuşlanan silahlı terör örgütlerinin adayı bilinsin ki Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Başka coğrafyalarda neredeyse Komünist kalmamışken Türkiye’de yuvalanan Komünist ajanlar 14 Mayıs öncesi gizlendikleri hücrelerden nasıl da can havliyle ortalığa dökülmüşlerdir.

Bahçeli, yeni “seçim hesabı” yaptı, 17 Nisan ile 17 Mayıs’ı karıştırdı

Bahçeli konuşmasında, “seçim hesabı” da yaparak, “3 bölge var İstabul’da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9+8 eşittir 17. Bugün 17 Mayıs ise Kadir gecesi. Bu tesadüf müdür?” dedi.

Bahçeli, 17 Nisan’ı 17 Mayıs tarihi ile karıştırdı.

Bahçeli, yeni “seçim hesabı” yaptı, 17 Nisan ile 17 Mayıs’ı karıştırdı

3 bölge var İstabul’da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9+8 eşittir 17. Bugün 17 Mayıs ise Kadir gecesi. Bu tesadüf müdür?