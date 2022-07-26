Bahçeli, 4 Eylül’de mitinglere başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 seçimleri için 4 Eylül’de mitinglere başlıyor.

MHP’nin miting programı, Sivas Kongresi’nin yıl dönümü olan 4 Eylül’de Sivas’tan başlayacak. Mitinglerde “2023’e doğru aday belli, karar net” teması vurgulanacak.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, 2023’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri kapsamında yürütülecek miting programının başlayacağını duyurdu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin katılacağı ilk miting 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak.

Miting Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat il teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada, bayram sürecinde ara verilen “Adım adım 2023; ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma” toplantılarına da 29 Temmuz itibarıyla yeniden başlanacağı aktarıldı.