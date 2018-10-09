Bahçeli: 5 yönetici hemen yakalanmalı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında terör örgütü PKK’ya ilişkin konuştu.

Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkan noktalar şunlar:

“Bir milleti kimliğinden, köklerinden ayırmadan vatanından koparmak bir hayaldir… Bunu yapmak isteyen dahili ve harici mihraklar, Allah’a çok şükür bugüne kadar amaçlarına ulaşamamışlardır… Bir eliyle selam verip diğer eliyle teröristlere silah tutuşturanlar, canilerdir.

Türkiye’yi terörle köşeye sıkıştıracaklarını zannedenler, kişiliksizdir ve bunlar net olarak bilinmektedir… Türk milleti teröre boyun eğmez, eğmeyecektir… Vatan müdafaasında her şehit yürekleri kavuruyor, son olarak 8 kahramanımız da şehit düştü. Özellikle bu kahramanların uzman çavuş olmaları dikkat çekicidir. Bunların özlük haklarına kavuşmaları tarihi ve milli bir hedeftir. Sözümüz sözdür, seçim beyannamemizde ne söylediysek gerçekleşmesi için çalışacağız. Kahramanlar yüzüstü bırakılamaz. Hala sözleşme çilesinin reva görülmesi hak değildir…

Türkiye terörle mücadelesini sürdürmektedir. Doğrusu budur, olması gereken de budur. Milli bekamız buna kalmalıdır. En küçük taviz vahim sonuçlar doğuracaktır. Hainler nerede iseler yok edilmeleri milli gayedir.

“PKK’NIN 5 TEPE YÖNETİCİSİ YAKALANMALI”

Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ tespiti isabetlidir ama Türkiye de hain terör örgütlerinden katbekat büyük ve üstündür. Kandil’de nefret kuluçkasına yatan terör elebaşları niye yakalanamaz. Terörle mücadelede kaydadeğer gelişmeler yaşanmaktadır ama bu katillerin kökünün tümden kazınmasını istiyoruz. Uçaklarımız vurdukça kaçıyorlar. Maden Dünya 5’ten büyükse, Türkiye de her rezil örgütten üstünse PKK’nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın karga tulumba ülkemize getirilmesi önemlidir. Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Rıza Altun ve Bahoz Erdal’dan oluşan 5’li katil grubunun hakkından gelmek bugün değilse ne zaman olacaktır… Bunu yapmalıyız, başarmalıyız…

MENBİÇ’TEKİ GELİŞMELER VE TRUMP’A TEPKİ

Madem hainler Menbiç’e çukur kazmakla meşguller, Türkiye’ye yakışan, hazır çukur kazılmışken alayına o çukura gömmektir… ABD’nin samimi olmayan tutumuna bakarak terörle mücadeleyi sürdüremeyiz. Trump o koltukta oturdukça, ilişki ağının kurulması zordur. Dürüst ve samiöi değiller. ABD Başkanı Türkiye’yi başka ülkelerle karıştırmasın, parmak sallayarak korkuttuklarına fazla güvenmesin… Her gün ölüp ölüp dirileceğine bir gün ölürsün ama adam gibi, mükafatı Allah’tan bekleyen iman eri gibi ölürsün. Egemen bir devletin kralından haraç isteyen bir siyaset anlayışına herkes suskun kalsa da, milliyetçi hareket susmaz.

(Cemal Kaşıkçı olayı) Akibetini merak ediyoruz. Haberlerin doğru olup olmadığı teyide muhtaçtır. Eğer ortada suç varsa, suçlular belirlenmeli ve caniler cezalandırılmalıdır.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Konu sadece papaz değildir, olması da mümkün değildir. Maskeye değil malum yüz ve niyetlere bakalım. Türkiye ekonomisİne dipsiz bir kuyu açmak için kuyruktalar… Yaşanan ekonomik şok ve dengesizlik her insanımızı zorda bıraktı. Ekonomik sisteme saatli bomba döşediler. Amaç, sosyal çözülme siyasal kaos ve yeni, hükümet sistemine karşı tetikjte bekleyen ev sokağı göstern işbirlikçilerini hareket geçirmekti. Tehdit sönmüş değildir. Çok şükür küresel baronların hesabı Ankara’da bozuldu. Mesele çok yedim az yedim meselesi değlidir, ben kazandım sen kaybettin meselesi de değldir. Mesele, milli ve ekonomik bekamızın devamıdır. Başkaları gibi olsaydık, fırsat bu fırsat diyerek siyasal ranta heves ederdik…

NTV