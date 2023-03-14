Bahçeli adaylık başvurusu yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için adaylık başvurusu yaptı.

MHP’de milletvekilliği adaylığı başvuruları bugün başladı. Başvurular, 21 Mart Salı günü saat 17.00’de sona erecek.

Başvuruların incelenmesi amacıyla kurulan Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonunun başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yapacak. Milletvekili aday adaylığı için başvuru ücreti 3 bin lira olarak belirlendi. Yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan başvuru ücreti alınmayacak.

Komisyonda, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Mustafa Kalaycı bulunuyor.