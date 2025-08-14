Bahçeli, AK Parti’ye Anlamlı Çiçek Yolladı

AK PARTİ’YE ÖZEL KUTLAMA PROGRAMI

Türk siyaset tarihini etkileyen AK Parti, 24. yaşını kutlamak için Ankara’da düzenlenecek bir etkinlikle bir araya gelecek. Bu kutlamaya katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin kuruluşundan bu yana yaşanan gelişmeleri katılımcılara aktaracak.

BAHÇELİ’DEN ANLAMLI BAĞIŞ

Cumhur İttifakı’nın bir parçası olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu kutlama heyecanına katıldı. Bahçeli, kutlama etkinliği için özel olarak hazırlanmış bir çiçek aranjmanı gönderdi.

ZAFERİN TEMSİLCİSİ

Bahçeli’nin gönderdiği aranjman, Cumhur İttifakı’nın zarif bir simgesi olarak öne çıkıyor. Çiçeklerin detayları, tarihsel ve milli unsurlar içeriyor.

ARANJMANIN DETAYLARI

Aranjman, aşağıdaki unsurlardan oluşuyor:

– Malazgirt Zaferi’ni temsil eden 1071 adet kırmızı gül, Türk milletinin tarihi gücünü simgeliyor.

– 24 mavi gül ve mavi orkide, AK Parti’nin yaşını ve Türk kültürünün rengini ifade ediyor.

– AK Parti’nin renkleri, birlik ve dayanışmayı sembolize ediyor.

– Kazablanka lilyumlar, açıldığında gökyüzünü yansıttığı için Esma-ül Hüsna’yı hatırlatıyor.

– Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz tonlar, Türk bayrağını simgeleyerek milli kimliği ortaya koyuyor.

– Tüm bu unsurlar, kardeşlik ve milli iradenin birleşik ifadesini sunuyor.

– Cumhur İttifakı, Türk milletinin birlikteliğinin ve istiklal mücadelesinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.