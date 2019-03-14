Bahçeli: Kılıçdaroğlu komadan çıkamamış

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aksaray’da düzenlediği mitingde Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

MHP Lideri Bahçeli, “Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor? Kılıçdaroğlu’nun ya aklıyla zoru vardır ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aksaray mitinginde konuştu. Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

”14 Mart tarihinde Aksaray’da bulunmamız tesadüf değildir. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı’dır başta hekimlerimiz hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum.

Zillete dur diyenler bu meydanlarda buluşmuş. Aksaray Cumhur İttifakımızın içinde değildir ancak bu hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. AK Parti’li kardeşlerimizle biriz beraberiz aynı ittifakın eşit ve onurlu mensuplarıyız. Üslubumuza sözlerimize azami dikkat edeceğiz nezaketi elden bırakmayacağız. Siyaseti yozlaştırmayacağız. AK Parti ile Aksaray’da ittifak yapmasak da birbirimize hürmeti gözardı etmeyeceğiz.

Cumhur İttifakı’nı çekemiyorlar. Zillet, rezalet ve hatta hıyanet içindeler. PKK ile yan yana yürüyorlar. CHP Bartın milletvekili PKK’lılara kardeşim diyor Kılıçdaroğlu ile bunu örtmek için kırk dereden su getiriyor. CHP rotayı iyice şaşırmış tarihsel çizgisinden çok tehlikeli bir şekilde kopmuştur. Silivri’de bir HDP’li CHP’yi destekleyeceğiz diyor. Bunlar aklını oynatmış. CHP’ye oy veren kardeşlerim PKK’lılara mahkum edilemez.

KILIÇDAROĞLU’NA SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası üzerinde yalan inşa etmesin bize milliyetçilik anlatmasın. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor? Kılıçdaroğlu’nun ya aklıyla zoru vardır ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır.

Zillet ittifakı ezan sesinden rahatsız. Hemen işi ekonomiye getiriyorlar. Patlıcan yazın ucuzlar biber domates yaz aylarında bollaşır. Bekayı patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi? Bekayı tencerenin kaynayıp kaynamadığıyla değerlendirmek haksızlık değil mi? Kimsenin sofrasında gözümüz yok. Patlıcan pahalıysa bu dünyanın sonu değildir, ucuzladığında herkes alır doya doya yer. Peki beka yenir mi? Beka olmadan aç kalktım tok yattım demek hiç mümkün olur mu? Beka yoksa vatan yoktur, akşam kuracağımız bir sofra bereket bağımsızlık yoktur. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir terörü övenlerle milleti yükseltenler arasında yapılacaktır.’

TRT