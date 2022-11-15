Bahçeli, Alevi dedeleriyle görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tunceli Cemevi Başkanı ve Alevi dedeleriyle görüştü.

Görüşmede Bahçeli’ye ‘Zülfikar’ kılıç hediye edildi. Buluşmayı MHP’nin Hukuk ve Seç İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından duyurdu.

MHP lideri Bahçeli, partisinin “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı miting serisi kapsamında önceki gün Elazığ’da vatandaşlara hitap etmişti. Yıldız, dün sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Elazığ mitingi öncesi Tunceli Cem Evi Başkanı ve Tunceli’de bulunan Alevi inanışına mensup diğer ocakların dedelerini kabul etti” ifadelerini kullandı. Feti Yıldız paylaşımında, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verdi.