Bahçeli: CHP’nin gizli gündeminde ilk 4 madde var

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP’nin gizli gündemin değerlendirdi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Millet İttifakı’nın görüşme trafiğini yorumlayan Bahçeli, ”Zillet ittifakını oluşturan partiler gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar hava kokluyorlar. Ancak arka kapıda birbirlerine kazık atıyorlar” dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

”Bizim milliyetçiliğimiz hayatın içindedir milletimizin vicdanındadır. MHP’ye atılan iftiraların gelişim ve ilerleyiş rotası okunduğu takdirde bunların hiçbirisinin tesadüf olmadığı görülecektir. Küresel güçler milli devletlerdeki yönetim iradesinin millet üstü güçlerle paylaşılmasını dayatmaktadır. Küresel aktörler açısından ülkelerdeki yükselen milliyetçiliğin kırılması, ilk etapta özerk devletler oluşturulması her zaman güncelliğini korumuştur. Bugün bütün insanlık bulaşıcı hastalıklardan adalet sorunlarına kadar yüz yüze bulunduğu tehlikelerle ortak kaderi paylaşmaktadır.

”ARKA KAPIDA BİRBİRLERİNE KAZIK ATIYORLAR”

Türkiye’nin önünü kesmek için tetikte bekleyen iç ve dış işgal cephesi milli kimliğimizi devletimizi sekteye uğratmanın hesabındadır. İşin özünde oynanan oyunun gizlenecek bir yanı kalmamıştır. Zillet ittifakının kurduğu kumar masasında hile vardır dümencilik vardır. Zillet ittifakını oluşturan partiler gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar hava kokluyorlar. Ancak arka kapıda birbirlerine kazık atıyorlar. Bir yapmadıkları kısırlı pastalı altın günleriydi zannediyorum onu da yakında gerçekleştirecekler. Bunlar güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantıları için üçüncü defa Meclis’te bir araya gelmişlerdir. CHP, İP, SP, DP, Gelecek Partisi ve DEVA’nın temsilcileri, HDP’yi masa altında tutarak sözde bir uzlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır. Uzlaşma doğru hedefler üzerine olur. Uzlaşma dürüst ve temiz bir siyaset anlayışı ile vasat bulur. Allah için söyleyin bunların neresi düzgün, neresi dürüst ve neresi temizdir? Uzlaşmak için irade lazımdır. CHP’nin kolonisi İP’in iradesi mi vardır?

”CHP’NİN GİZLİ GÜNDEMİNDE ANAYASANIN İLK 4 MADDESİNİ KALDIRMAK ESASTIR”

İP başkanı yeni yönetim sisteminde yer almayan göreve mecbur edilen bir zavallıdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem adında neyi hedeflediği meçhul çalışma içerisindelerdir. Abant toplantısının tavsiyesi kimden geldi? Pensilvanya’dan mı talimat alındı? CHP’nin gizli gündeminde anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmak esastır.”