Bahçeli: Artık huzur ve barış var

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI TARİHSEL BİR EŞİKTEYİZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık talihiyle, ortak aklı çalıştıran milli birlik ve dayanışma tablosuyla, aynı zamanda mülkün temeli olan adalet tabanıyla, elbette asırlara sari ahlak müktesebatının tasarruf ve taahhüdüyle tarihi bir eşiktedir” ifadelerini kullandı. Bahçeli, Türk vatanının her yanına emek, sabır ve fedakarlıkla ekilen barış tohumlarının umutla sulandığını, nihayetinde tomurcuklanıp çiçek açtığını kaydetti. “Bugüne kadar çekilen çileler, katlanılan badireler, karşılaşılan belalar, ödenen bedeller milli yüreklere ateş gibi düşse de milli birlik ve kardeşliği heba edecek siyasi ve sosyolojik kırılma hiç yaşanmamıştır” dedi.

PKK’YA TARİHİ BİR ÇAĞRI

Bahçeli, PKK’nın 12. kongresini 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplayacağını, bu kapsamda da “silahları bırakacağını, örgütsel varlığını feshettiğini” açıkladığını belirtti. “Böylelikle PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere kapanacaktır.” dedi. Bahçeli, siyasi ve demokrasinin gelişip büyümesiyle, silahlı çatışma döneminin acı hatıralarının geride kalacağını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi’nin 22 Ekim 2024 tarihinden itibaren “terörsüz Türkiye” hedefini kararlılıkla savunduğunu ifade etti.

ÖNEMLİ SÜREÇ VE STRATEJİK ADIMLAR

Bahçeli, silahların bırakılması sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok konunun olduğunu vurguladı. “Silahların ne zaman ve hangi şartlarda bırakılacağı, bu sürecin nasıl denetleneceği, PKK’dan PYD/YPG’ye geçişlerin kontrol edileceği gibi tedbirlerin dikkate alınması gerekmektedir” şeklinde konuştu. Barış ortamının kalıcı olması için ise önyargıların kurutulması, polemiklerin sonlandırılması ve ideolojik takıntılardan uzak durulması gerektiğini belirtti. “Bu ülke hepimizindir, bu vatan üzerinde yaşayan herkesin namus ve şeref mevzusudur” diyerek Türk ve Kürt kardeşliğini vurguladı.

BARIŞ VE KAZANANLAR

Bahçeli, “Bugün kazanan barış ve kardeşliktir” diyerek, bu sürecin etkilerinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hissedileceğini ifade etti. Terörizmin toplumu dönüştürecek bir tehdit olduğunun altını çizen Bahçeli, “Bu insanlık dışı kırım ve yıkım süreci ülkemizde inşallah son bulacaktır” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü evresi olduğunu belirten Bahçeli, bu hedefe ulaşmanın tüm milli varlığı ve siyasetini sağlamlaştıracak tarihlerden biri olduğunu söyledi.

ŞEHİTLERE VE GAZİLERE TEŞEKKÜR

Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefini bir devlet politikası haline getirenlere teşekkür etti. Merhum Sırrı Süreyya Önder’i rahmetle anarak, terörsüz geleceğin mimarisine destek verenlere şükranlarını sundu. Ayrıca, aziz şehitleri rahmetle yadetip gazilerimize de uzun ömürler diledi ve terörsüz Türkiye ile ilgili tarihi gelişme ve kararların hayırlı olmasını diledi.