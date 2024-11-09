Bahçeli, Atatürk İçin ‘Fikrimin İnce Gülü’ Dinledi

BAHÇELİ’NİN KLASİK OTOMOBİL TUTKUSU

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin klasik otomobillere olan tutkusuyla biliniyor. Bu kez, eski model aracıyla Ankara sokaklarında bir tur attı. Bahçeli, tur esnasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği eserlerden biri olan ‘Fikrimin İnce Gülü’ şarkısını dinliyor. Bu anlar, parti yetkilileri tarafından paylaşılarak, “Sayın Genel Başkanımız, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan ‘Fikrimin İnce Gülü’ ile Ankara yollarında” mesajıyla duyuruldu.

ATATÜRK İÇİN ANMA MESAJI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yılı sebebiyle Bahçeli, taziyelerini ilettiği bir mesaj yayınladı. Mesajında, “Milli Mücadele’nin Lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86’ıncı yıl dönümünde kemali hürmet ve sonsuz rahmetle anıyorum.” ifadesinde bulundu.

Bahçeli, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de, hiçbir güç karşısında eğilmeyeceğini ve mütecaviz dayatmalara teslim olmayacağını vurguladı. Bahçeli, “Inancım ve güvencem odur ki, tarih boyunca birbirine eklemlenerek devam edegelen, en zorlu dönemlerde tıpkı bir yıldırım gibi tecessüm ve tezahür eden kahramanlar kuşağının hiçbir zaman arkası kesilmeyecektir.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Son olarak, Bahçeli, Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlara ve şehitlere olan saygısını dile getirerek, “Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşı’nın isimli isimsiz nice kahramanına, şehitlerimize, elleri öpülesi ceddimize de Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum.” dedi.