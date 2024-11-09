Bahçeli, Atatürk’ü ‘Fikrimin İnce Gülü’yle Andı

KLASİK OTOMOBİL TUTKUSU VE ATATÜRK ŞARKISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillere olan sevgisiyle tanınıyor. Son olarak, eski model arabasıyla Ankara sokaklarında keyif dolu bir tur attı. Bu keyifli yolculuk sırasında Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği eserlerden biri olan ‘Fikrimin İnce Gülü’ şarkısını dinliyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Bahçeli’nin otomobille yaptığı bu özgün tur esnasında çekilen görüntüler, partinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İlgili paylaşımda, “Sayın Genel Başkanımız, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan ‘Fikrimin İnce Gülü’ ile Ankara yollarında” ifadesi kullanıldı. Bu durum, Bahçeli’nin Atatürk’e olan bağlılığını ve klasik otomobil tutkusunu bir araya getiriyor.