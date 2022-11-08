Bahçeli: Atatürk’ün emanetleri Cumhur İttifakı’ndadır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk’ün emanetlerinin Cumhur İttifakı’nda olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği üzerinden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e sert tepki gösterdi. Bahçeli, ”NATO Genel Sekreteri’nin dili buyurgandır. NATO Genel Sekreteri’nin talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir” dedi.

”ATATÜRK, CUMHURİYET’İN DOĞUŞUNU SAĞLADI”

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

”Atatürk, Cumhuriyet’in doğuşunu sağladı. Atatürk yetim büyüdü ama milletini yetim bırakmadı. Atatürk demek inanmış bir vicdan üstün nitelikli bir dava adamı demektir, milli mücadelenin başı, Cumhuriyet’in başarısı Türkiye’nin banisi demektir. Atatürk kurucu bir liderdir ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Kim ne söylerse söylesin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçluyuz.

”ATATÜRK’ÜN EMANETLERİ MHP VE CUMHUR İTTİFAKI’NDADIR”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı’ndadır. Aziz Atatürk’ü rahmetle minnetle yad ediyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmetler diliyorum.

”MAĞDURLARIN SESİ OLAN BİR TÜRKİYE GERÇEĞİ HEPİMİZE GURUR YAŞATMAKTADIR”

Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır ve öyle de kalacaktır. Artık sızlanmaya gerek yoktur. Türk millet belini doğrultmuştur. Dünyanın konuştuğu bir Türkiye tablosu karşımızda asılıdır. Mağdurların sesi olan bir Türkiye gerçeği hepimize gurur yaşatmaktadır.

TAHIL KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ

Açılan koridordan bugüne kadar 10 milyon tondan fazla tahıl taşınmıştır. Türkiye tahılın ihtiyaç sahibi toplumlara ulaştırılması konusunda bütün ülkelere insanlık dersi vermektedir. Bu mesele insan onurunu sahiplenme meselesidir. Biz kalp gözünden, Batı kar gözünden bakıyor. Türkiye doğalgaz ile inşallah merkez konumuna da gelecektir.