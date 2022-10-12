Bahçeli başkanlığında kritik toplantı

MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak.

MHP Genel Merkezi’ndeki toplantı saat 14.00’te başlayacak.

Devlet Bahçeli başkanlığındaki toplantıda eylül ayında Sivas, Bursa, Kayseri ve Erzurum’da yapılan seçim mitingleri değerlendirilecek.

Pazar günü Konya’da düzenlenecek “2023’e doğru aday belli, karar net” temalı mitingin hazırlıkları konuşulacak. Seçmene verilecek mesaj üzerine istişarelerde bulunulacak.

Birçok konu masada olacak

MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu’nda iç ve dış gelişmelerle, Meclis çalışmaları da masada olacak. Bunun yanı sıra terörle mücadele operasyonları ile ekonomideki son durum ele alınacak.