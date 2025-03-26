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Bahçeli Bayram Sonrası Görevine Dönecek

DEVLET BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında tv100’e özel bir bilgilendirme yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli’nin mesaisine bayram sonrası başlayacağını ifade etti. Bu durum, Bahçeli’nin geri dönüşü için beklenen tarihi netleştirdi.

BAYRAM SONRASI GERİ DÖNÜŞÜ OLACAK

tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, canlı yayında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in verdiği bilgileri paylaştı. Par, “MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’den aldığımız yeni bir bilgiye göre ‘Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacaktır.’ dedi.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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