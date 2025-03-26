Bahçeli Bayram Sonrası Mesaisine Başlayacak

DEVLET BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Devlet Bahçeli’yle ilgili son durumu aktardı. Özdemir, MHP lideri Bahçeli’nin bayramdan sonra işine döneceğini belirtti.

İSMAİL ÖZDEMİR’İN AÇIKLAMALARI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’den alınan bilgiye göre, “Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacaktır.” dedi. Bu bilgiler, tv100 sunucusu Kübra Par tarafından kamuoyuna duyuruldu.

BAHÇELİ’NİN TEDAVİ SÜRECİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, mart ayında 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları nedeniyle ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası hastanede tedavi sürecinin ardından evinde dinlendiği bilgisi veriliyor. Daha önce yapılan açıklamalarda, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilmişti.