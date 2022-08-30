Bahçeli: Bedeli ağır olur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan ile gerilen ilişkileri değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de görev uçuşu yapan Türk jetlerine radar kilidi atmasını “düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyon” olarak niteledi.

Bahçeli, “Dileğim Yunan halkına musallat olan mevcut hükümetin aklına başına alması, çılgınlık peşinde koşmaktan acilen ve derhal vazgeçmesidir. Aksi halde ödeyecekleri bedelin 1922’nin 30 Ağustos’undan çok daha ağır olması kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeği olarak tezahür edebilecektir” dedi.

Bahçeli, açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos 1922 Çarşamba günü dönemin müstevlileri silindir gibi ezilmekle kalmamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kapıları da ardına kadar açılmış, cumhurun sönmeyecek meşalesi yakılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa işte bu savaşta çamur içinde gördüğü Yunan bayrağını yerden kaldırtmış, Türk düşmanlarına unutamayacakları ahlak ve asalet dersi vermiştir. Yunanistan’ın Akdeniz ve Ege’de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen 100 yıllık kuyruk acısının, yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır.”