Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün oynanan maçın ardından Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa etiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle 44 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Afet sonrası futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır.”