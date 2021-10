Bahçeli: Biden kararını vermeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Biden yönetimine sert sözlerle yüklendi.

Biden yönetimine karar vermesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, “ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefiktir. ABD; PKK, YPG, PYD stratejik ortağı mıdır yoksa Türkiye’nin milli stratejik ortağı mı?” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Analar-Bacılar Kurultayı’nda konuştu. Konuşmasında ABD’ye ve Biden yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

“Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığını ABD’nin ulusal güvenliğine karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit olarak değerlendiren ve bunu Temsilciler Meclisi’ne bir mektup vasıtasıyla bildirerek yazıya döken Biden yönetimi bize göre artık bir karar vermelidir” diyen Bahçeli, “ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefiktir. ABD; PKK, YPG, PYD stratejik ortağı mıdır yoksa Türkiye’nin milli stratejik ortağı mı?” diye sordu.

Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“3 Eylül 2019 tarihinde bir grup anne PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma ve protesto eylemine başlamıştır. Anneler HDP’den dağa kaçırılan terör kamplarına zorla götürülen evlatlarını almak için nöbete girmişlerdir. İlk oturma eyleminden bugüne kadar süreç içerisinde korkuyu yenen, tehdit bariyerlerini yıkan pek çok anne söz konusu bu eylemlere katılmıştır. Çocuğunun HDP’liler kanalıyla dağa götürüldüğünü söyleyen anne Hacira Akar, 22 Ağustos 2019 tarihinde ilk taşı atmış, ilk iradeyi göstermiş, siyasi bölücülerin yakasından ilk kez tutan bir kişi olmuştu.”

‘Dağa zorla götürülenlerin 32’si anneleriyle kucaklaştı’

Çok değil 2 gün sonra da evladına kavuşmuştu. 3. yılına giren evlatlarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak için ileri atılan aynı zamanda haklı ve cesur bir eylem başlatan anaların sayısı 250’ye yaklaşmıştır. Bu direniş ve eylem hali dalgalar halinde İzmir’e, Van’a, Muş’a hatta Almanya’ya kadar ulaştı. Dağa zorla tehditle baskıyla veya akılları çelinip kandırılarak götürülenlerden 32’si dönerek anneleriyle kucaklaştı. Anaların nefesi kanlı örgüt PKK’nın ensesindedir.

‘HDP, terörist sevk zincirinin ilk halkasıdır’

HDP, terörist devşirme mekanizmasının ana durağıdır. HDP, PKK’nın ikmal organı, terörist sevk zincirinin ilk halkasıdır. Bu bölücü ve yıkıcı terör partisinin ön kapısından giren, arka kapısından PKK’nın kamplarına mağara deliklerine yollanmaktadır. HDP’nin ön kapısından arka kapısından silahlanarak, terörist kamuflajı giyerek çıkmaktadır. Bu itibarla HDP eşittir PKK’dır, PYD’dir, YPG’dir. Terörizmin siyasi organizasyondur.

‘HDP’yi meşru görmek analara zulümdür’

Hiç kimse aklımızla alay etmesin. Bir yanda yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden diğer yanda tıka basa kebap yiyen bölücü kebapçılardır. HDP’ye destek PKK’ya destektir. HDP’yle ortaklık PKK’yla ortaklıktır. HDP’yi meşru görmek analara zulümdür, analara hakarettir, bacılara hürmetsizliktir, şehitlerimize, gazilerimize ihanettir. Bugüne kadar dünya üzerinde çocuk kaçıran, terörist devşiren silahlı bir terör örgütüne tetikçi kazanan bir parti ne görülmüş ne duyulmuştur.

‘HDP’nin kapatılması anaların yüreğine su serpecektir’

Kürt kökenli kardeşlerim bu oyunu bozacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimi canından, malından, varlığından geçirmek için çırpınan yıllarca kene gibi kanlarını emen bu alçaklar oluşumu artık adaletin konusu olup demokratik siyasetin alanından çıkmıştır. HDP’nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir.

Dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için PKK’nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır. Kapısına hiçbir maymuncukla açılmayacak bir kilit asılmalıdır. Bunlar çocuk kaçakçısıdır, bunlar uyuşturucu kaçakçısıdır. Bunlar devlet ve millet düşmanıdır. HDP, PKK varsa çocuklar, gençler güvende değildir. HDP, PKK varsa milli geleceğimiz, ekonomimiz, sosyal barışımız, toplam huzurumuz güvenceden mahrumdur.

‘Teröristlerin yatacak yeri kalmamıştır’

Geldiğimiz bu aşamada teröristlerin ne yatacak bir yeri ne kaçacak bir meskeni ne de saklanacak emniyetli bir alanı kalmamıştır. Bölücü teröristler bölücü siyasiler gibi adaletin karşısında hesap vereceklerdir. Yok vermeyeceklerse, buna yanaşmayacaklarsa kahramanlarımız saat gibi çalışan namlusundan çıkan helal kurşunlar bunların alayını devirmeye yetecektir.

‘ABD’nin Suriye’den asker çekmesi yalandır’

Teröre yardım ve yataklık yapalar Türk milletinin sabrını zorlamasınlar, test etmeye kalkışmasınlar. Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığını ABD’nin ulusal güvenliğine karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit olarak değerlendiren ve bunu Temsilciler Meclisi’ne bir mektup vasıtasıyla bildirerek yazıya döken Biden yönetimi bize göre artık bir karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefiktir. ABD; PKK, YPG, PYD stratejik ortağı mıdır yoksa Türkiye’nin milli stratejik ortağı mı? ABD yönetimi dost mudur düşman mıdır? Terör örgütlerine silah, para, eğitim desteği vermek uluslararası hukuk çerçevesinde söylersek suçtur. İnsanlık değerleri adına utanç verici bir rezalettir. ABD, Suriye’den çekiliyormuş geride 900’e yakın asker bırakıyormuş. Bunların hepsi yaşan, hepsi uydurma, hepsi temelsizdir. ABD terör örgütlerinden sözde kara gücü oluşturduktan sonra kendi askerini Suriye’de niye tutacaktır. ABD’nin silahını taşıyan teröristler vardır. ABD’nin bayrağı altında hain planlar yapan teröristler vardır.

Asker çekmek göz boyamadır. Hem asker çekeceksiniz hem de Suriye’de Türkiye’yi çıkarlarınıza tehdit görüp, daha önce ilan edilen ulusal acil durumunun devamını temin edeceksiniz.

‘Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etmedim, çünkü…’

Şimdi buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugüne kadar Diyarbakır annelerini ziyaret etmedim. Partimizi temsilen herhangi bir heyet de göndermedim. Çünkü konuyu siyaset ve partiler üstü ele aldım. Çünkü Cumhurbaşkanı’ndan devletin bütün kademelerine varıncaya kadar, anaların haysiyetiyle mücadelesinin yanında kararlıca ve ikna edici şekilde durduğunu gördüm ve Cumhur İttifakı’nın ortağı olarak sürece destek oldum. Bunun yanı sıra annelerin meşru eylemlerini yakından takip ettim. Yaptıklarını kuşkusuz doğru buldum. Türkiye’nin bu kadar nazik döneminde evlatlarına çağrıda bulunan annelerin sesi her yerde çınlamakta, samimi çağrıları geniş bir coğrafyada yankılanmaktadır. Şu anda dağda veya bir başka yerde terör baronlarının tasallutu altında bulunanlara diyorum ki bölücü örgüt PKK’dan bir an önce kurtulun, analarınıza koşun, onlarla kucaklaşın, zalimlerin oyuncağı olmayın, ihanete daha fazla ortak olmaktan uzak durun. Anneleriniz kollarını açmış sizleri bekliyor. İçtiğiniz süt hatrına melanetten, zilletten ayrılın evinize yuvanıza sevdiklerinize dönün, PKK hem Türk hem de Kürt düşmanıdır. Ez cümle PKK millet, insanlık düşmanıdır. Yaşayan her canlının kanlısıdır. gelin düşmandan yakanızı kurtarın.