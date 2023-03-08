Bahçeli: Bir kere satan yine satar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masaya dönüşüne tepki gösterdi.

Bahçeli, “1 yıl boyunca oturdukları masayı kumar masası, küçük hesaplar masası, noter masası diyerek önce devirip sonra tekrar oturanlar ilkesizliğin ta kendisidir. Bir kere satan yine satar.” dedi. Bahçeli ayrıca Bursaspor- Amedspor maçında yaşananlar nedeniyle TFF’yi eleştirip, Bursaspor taraftarını selamladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli’nin gündeminde İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in önce 6’lı masadan kalkıp ardından yeniden dönmesi de vardı. Bahçeli, ‘Siyaseti kavga, kutuplaşma ve çadır tiyatrosuna çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz. Masayı önce devirip sonra oturanlar ilkesizlerdir. Söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? Bir kere satan yine satar yine satacaktır. Cumhur İttifakı olarak sağa sola bakmadan adanmış yüreğimizle Türk milletine hizmet edeceğiz. Yapıcı, destekleyici, pozitif gündemli siyasetimizi ülke genelinde yansıtacağız’ ifadelerini kullandı.

“BURSASPOR TARAFTARINI SELAMLIYORUM”

MHP Lideri Bahçeli ayrıca Bursaspor-Amedspor maçında yaşananlara da tepkiliydi. TFF’yi atıl kalmakla eleştiren Bahçeli, Bursaspor taraftarına sahip çıktı. Bahçeli, ” Bizim için Amedspor diye bir şey yoktur. Amed diye bir yer yoktur. Bursaspor taraftarlarını selamlıyorum, milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Bursa nasıl gözbebeğimizse Diyarbakır da öyledir.” dedi.

“KARDEŞLİĞİN MANİFESTOSUNU YAZACAĞIZ”

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

Siyaseti kavga, kutuplaşma ve çadır tiyatrosuna çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı sağa sola bakmadan şuna buna aldırmadan adanmış yüreğimizle Türkiye’ye hizmet edeceğiz. Bazıları gevezelikte sınır tanımayacak ama biz çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz dağları aşacağız başkaları polemik batağında debelenecek. Biz huzur ve kardeşliğin manifestosunu yazacağız.

DEPREMLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Zorlukları yeneceğiz, engelleri aşacağız. Denizi geçtik, derede boğulmayacağız. Depremden zarar gören insanlarımıza sahip çıkılmıştır. Devletimiz depremden ağır yara alan vatandaşlarımızın yanındadır. Önümüzdeki kısa sürede 405 bin afet konutuyla birlikte 83 bin köy evinin inşa edileceği anlaşılmaktadır. Depremden etkilenen 11 ilimizin her birinin tarihi ve coğrafi dokusuna uygun planlar hazırlanmaktadır. 3 Mart 2023 Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen toplantıda bize göre çok hayırlı bir adımdır.

“SEÇİM MÜZİĞİ KULLANMAYACAĞIZ”

Kurulların ve kurumların ilgili bakanlıklarla eş güdüm halinde çalışması iş birliğini güçlendirecektir. Deprem gerçeğini kabul ederek kalıcı tedbirler geliştirmek, bundan sonra vazgeçilemez hedefimizdir. Cumhur İttifakı bu yükün altından kalkmaya, yeni bir hayatı kurmaya mahirdir. Her vatandaşımızın elinden tutma amacımız zinde ve zirvededir. Vakit kaybedemeyiz. Aziz milletim sıra sen de diyerek sesleniyoruz.

Derin acılar yüreğimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız, sağ duyumuzu her şartta koruyacağız. Pozitif gündemli siyasetimizi ülke geneline yansıtacağız. Milletimizle her zaman iç içe olacağız. Milliyetçilik yalnızca gözyaşından ibaret bir duygu seli değildir. Bu kalıp ve kapsamda da olmamalıdır.

“BU VATAN ÇARESİZ VE SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

Ülkemiz güçlü olmadığı takdirde ülkülerimizin hayalden öteye geçme şansı yoktur. Biz insanı merkeze alarak, devleti insan için bir haysiyet aracı gören, insan millet, insan devlet ilişkilerini demokrasi ile sağlamaya çalışmış kutlu bir davanın mensuplarıyız. Bizim başkaları gibi devlette, cumhuriyetle, ortak değerlerle, demokrasiyle hiçbir devirde sorunumuz olmamıştır. Bize göre bunlardan birine tercih ederek yapılacak siyaset kusurludur, batıl ve sakattır. Millet ne diyorsa fikrimiz ve fiilimiz odur.

Buradan açık yürekle tam bir inançla ifade ediyorum ki MHP, milletimiz için öngördüğü tehlikeler karşısında sonuna kadar direnecektir. Bu vatan çaresiz ve sahipsiz değildir. Bu millet önüne gelenin yakıp yıkacağı millet değildir. Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı yalnızca bir seçim ittifakı değildir. Türkiye’yi hedef alanlara karşı olan bir ittifaktır.