Bahçeli: Bizim adayımız belli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları: İlkelerimizden ödün vermedik, tutarlılığımızdan caymadık. Biz milletimizin uğruna varlığımızı adadık. Ezbere bir hayatın izini takip etmedik. Fil dişi kulelerde milliyetçilik taslamadık. Siyasi muhitler arası, sürekli göçenlerle ne işimiz olmuş ne de ilişkimiz olmuştur. Biz milletimize nasıl hizmet edeceğimizin amacıyla yoğruluyoruz. Kimse kusura bakmasın, küçükmüş siyasetçilerin küçük hesaplarına bakacak değiliz.

ADAYIMIZ BELLİ, KARARIMIZ NET

Batan kayık gibi yan güden Zillet İttifakına Türkiye’yi bırakmayacağız. Geldiğimiz yer belli, durduğumuz yer bellidir. Bizim adayım belli kararımız nettir.

ALGI OPERASYONLARI YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK

Asıl gelenin cumhur ittifakı, asıl gelmekte olanın Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu görmüyorlar. 3 kuruşa 5 köfte sırasına girenler boşuna nefes tüketmesinler bizim bölünecek vatanımız yoktur. Yarınlar bugünden çok daha güzel olacaktır. Algı operasyonları bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Vatandaşlarla buluşma gayretimiz artarak devam edecektir.