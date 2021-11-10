Bahçeli: Bu mektup casusluğa hevestir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun büyükelçilere yazdığı mektubu değerlendirdi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul projesi konusunda büyükelçilere mektup yazmasını ‘casusluk hevesi’ olarak yorumladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul konusunda büyükelçilere mektup yazan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘ayan beyan jurnalcilik’ yapmakla suçladı. Bahçeli, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lüftü Türkkan’a da ağır ifadelerle yüklendi.

Bahçeli dün partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

ATATÜRK ORTAK DEĞER: Atatürk’ü yüzyılın dehası yapan özelliklerinin başında, kuvvetli öngörüsü gelmektedir. O, Türk milletinin tarihi ve milli

ortak değeridir.

HDP’NİN KAFESİNDE: CHP yönetimi terörle mücadeleye ‘hayır’ diyerek tarihinin en büyük kırılmalarından birini yaşamıştır. HDP’nin kafesine giren CHP resmen patlamış, etrafı pis kokular sarmıştır… HDP’nin kuklasına dönen, PKK’nın eline avucuna düşen CHP’nin hali utanç vesikasıdır.

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN?: Kılıçdaroğlu, ‘Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler’ demiş. Güler misiniz, ağlar mısınız? Sayın Kılıçdaroğlu, eğer mertsen, eğer gücün yetiyorsa, eğer gözün kesiyorsa, eğer kendine güveniyorsan HDP’li yoldaşlarının karşısına dikil de Kandil’i yerle yeksan edeceğini söyle. Haykır da adam mısın değil misin karar verelim.

SİYASİ AYAK SENSİN: CHP Genel Başkanı’nın yabancı sefirlere 5 Kasım’da Türkiye’nin iç meselesi olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili mektup yazıp casusluğa heves etmesi hangi aklın ürünü, kimlerin tertibidir? Bu mektup bir siyaset krizidir, 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir. Kılıçdaroğlu baştan ayağa Türkiye alerjisiyle yazılmış satırlarda ayan beyan jurnalcilik yapmıştır. Bu zillet mektubunu okuduktan sonra Kılıçdaroğlu’nun şayet Türkiye’ye çekilmiş bir silah değilse, biliniz ki esir edilmiş bir siyasetçi olduğuna kesin kanaat getirmiş durumdayım. Sayın Kılıçdaroğlu ne hallere düştün? 10 büyükelçinin 18 Ekim bildirisinin anlaşıyor ki,

siyasi ayağı sensin.

KUŞATMAYI YARACAĞIZ: Bölgemiz asimetrik çatışmaların, paylaşım kavgalarının, tarihi hesaplaşmaların merkez üssüdür. Bosna-Hersek huzursuzluğun pençesindedir. Bosnalı Sırplar kendi ordularını kurup ayrılmak istediklerini açıklamış, bu kapsamda BM yeni bir savaş ihtimalinden bahsetmiştir. ABD ise İskece ve Dedeağaç’a askeri yığınakla meşguldür. Türkiye her tarafından kuşatılmıştır. Ancak biz bu kuşatmayı ant olsun ki yaracağız, hiçbir zalime de diz çökmeyeceğiz.

‘Küfür, şehide hıyanettir’

Şehit aileleri milletimizin engin ferasetine, emsalsiz maneviyatına emanettir. Bunlara hakaret ve küfür bir bakıma şehitlerimize hıyanettir. Açık açık söylüyorum, bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir… ‘Burası Kürdistan’dır diyen bölücüye tık yok, ama şehidin bacısına ağza alınmayacak küfürler var. İP Başkanı, yaptığını bulacak, ettiğini çekecektir. Benim, İmralı canisiyle mektup arkadaşı olduğumu iddia eden İP Başkanı’na diyorum ki, eğer bu iddianı ispat etmezsen müfterinin en önde gidenisin.