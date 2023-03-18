Bahçeli: Bugün karşımıza çıkanlar dün Çanakkale’de ezilenlerdir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Zillet ittifakı (emperyalist) dayatmanın koçbaşı, bu servisin hizmetkarıdır. Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale’de ezilenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün Milli Mücadele’de tepelenenlerdir” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı: “Zaferimizin 108’inci yıl dönümünü ve şehitlerimizin aziz hatıralarını gölgelemek, adeta geçmişin rövanşını almak niyetiyle programlanan CHP-HDP kavuşması şimdilik sonraki bir tarihe tehir (erteleme) edilmiştir. Bu kez takip edilen kirli yöntem kaleyi içeriden yıkmak için işbirlikçi güruhu yüreklendirme, gayri milli zihniyetlerle amaç ve eylem ortaklığı kurmaktır.

Bu kapsamda siyasi muhalefet Türkiye’nin karşısına geçmiş, milletimizi zillet anaforuna çekmek için dış bağlantılı yıkım hesabı yapmaya başlamıştır.

Tarihi gerçekler açıktır ki Türk milletinin üzerinde oynanan hasmane (düşmanca) oyunların başlangıcı 20’inci yüzyılın başında Çanakkale’de ayaklar altında çiğnenen stratejik senaryolarda saklıdır.